رسميًا | السعودية تُنهي احتكار "بي إن سبورتس" للبطولات الآسيوية

لم يعد هناك ناقل حصري لبطولات آسيا في السعودية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تلقيه خطابًا من الاتحاد الآسيوي للعبة يُخبره خلاله بإلغاء احتكار قنوات "بي إن سبورتس" لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية في السعودية.

وأصدر الاتحاد السعودي بيانًا عبر موقعه الرسمي يُوضح خلاله بدء سريان هذا القرار من مباراة الغد أمام الهلال والدحيل ضمن دوري أبطال آسيا، ودعا الاتحادات الوطنية الأخرى للسير على خطاه لإلغاء احتكار مشاهدة كرة القدم.

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وفيما يلي نص بيان الاتحاد السعودي بالكامل:

"تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يفيد بإلغاء احتكار قنوات beIN sport لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية في المملكة العربية السعودية، وذلك بناءً على ما اطلع عليه الاتحاد من مخاطبات وأسباب قانونية تضمنت عدم قانونية بث beIN sport في المملكة للمخالفات القانونية والنظامية الجسيمة التي ارتكبتها وعدم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه نقل مسابقات الاتحاد الآسيوي للمتابعين والمشاهدين في المملكة، وعليه فقد تم اتخاذ قرار بإلغاء احتكار جميع منافسات الاتحاد الآسيوي لصالح قنوات beIN sport وسيتم البدء في بث هذه المباريات داخل المملكة عبر منصات الاتحاد الآسيوي بصورة تدريجية ابتداء من مباراة الهلال السعودي والدحيل القطري والتي تقام مساء غدٍ الثلاثاء كخطوة أولية تلتزم فيها المملكة بتوفير طاقم النقل المصاحب من معلقين ومحللين، وقد بدأ العمل على وضع الترتيبات الفنية اللازمة لذلك.

والاتحاد السعودي لكرة القدم وهو يعلن هذا القرار العادل من الاتحاد الآسيوي فإنه يهيب بجميع الاتحادات الدولية لاتخاذ إجراءات وقرارات مماثلة تسهم في المحافظة على نشر اللعبة وتقديمها لمتابعيها بعيدًا عن استخدامها لأغراض سياسية لا علاقة لها بالرياضة وتأمل بصورة خاصة اتخاذ إجراءات مماثلة من الاتحادات العربية الشقيقة لضمان رياضة حقيقية تتوافق مع جميع الأعراف والقوانين ومبادىء المنافسة ومحاربة الاحتكار، مع تأكيد الاتحاد السعودي حرصه واستمراره على العمل مع أصحاب الحقوق والجهات الرسمية لتوفير المنصات النظامية لتمكين المشاهد السعودي والمقيم من الاستمتاع بالمنافسات الرياضية عن كل ما يشوهها، متمنين التوفيق للجميع".

يُذكر أن السعودية ألغت تراخيص القناة القطرية الممنوحة لها في المملكة تمامًا خلال أغسطس من العام الماضي، وألزمتها بدفع غرامة مالية قدرها 2.66 مليون دولار أمريكي.