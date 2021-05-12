رسميًا .. السد يعلن تمديد تعاقد تشافي لمدة موسمين

السد يحافظ على تشافي في القيادة الفنية للفريق

أعلن نادي السد القطري، عن تمديد تعاقده مع الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق، ليقطع الجدل الذي دار حول مستقبله خلال الأيام الاخيرة.

وانتشرت أنباء مؤخرًا حول اقتراب تشافي من الرحيل عن السد القطري، بعد انتهاء تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الماضي، بعد أن حقق لقب دوري نجوم قطر.

وكشف النادي في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تمديد تعاقد تشافي لمدة جديدة، ليستمر في قيادة الفريق.

وأوضح السد خلال إعلانه عن تمديد تعاقد تشافي أن العقد الجديد للإسباني يمتد إلى موسمين جديدين، حيث سيستمر حتى موسم 2022 - 2023.

وكان تشافي مرشحًا بقوة بالعودة إلى برشلونة في منصب فني خلال السنوات الأخيرة، ولكن حافظ نادي السد عليه كونه قيمة فنية كبيرة في قيادة الفريق.

رسمياً : تشافي مدربا للزعيم لموسمين قادمين حتى 2023 .#XAVI2023 pic.twitter.com/ronH5kPdpU — 🏆 #75 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) May 12, 2021

السد حقق دوري نجوم قطر بقيادة تشافي في الموسم الحالي بعد تصدر البطولة برصيد 60 نقطة من خلال 22 جولة حيث حقق الفوز في 19 وتعادل في 3، وبدون السقوط في أي هزيمة

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