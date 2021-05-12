رسميًا .. السد يعلن تمديد تعاقد تشافي لمدة موسمين
وانتشرت أنباء مؤخرًا حول اقتراب تشافي من الرحيل عن السد القطري، بعد انتهاء تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الماضي، بعد أن حقق لقب دوري نجوم قطر.
وكشف النادي في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تمديد تعاقد تشافي لمدة جديدة، ليستمر في قيادة الفريق.
وأوضح السد خلال إعلانه عن تمديد تعاقد تشافي أن العقد الجديد للإسباني يمتد إلى موسمين جديدين، حيث سيستمر حتى موسم 2022 - 2023.
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وكان تشافي مرشحًا بقوة بالعودة إلى برشلونة في منصب فني خلال السنوات الأخيرة، ولكن حافظ نادي السد عليه كونه قيمة فنية كبيرة في قيادة الفريق.
السد حقق دوري نجوم قطر بقيادة تشافي في الموسم الحالي بعد تصدر البطولة برصيد 60 نقطة من خلال 22 جولة حيث حقق الفوز في 19 وتعادل في 3، وبدون السقوط في أي هزيمة
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