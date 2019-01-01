رسمياً – السد بطلاً للدوري القطري بسباعية في شباك الأهلي

السد بطلاً لدوري نجوم القطر للمرة الـ 14 في تاريخه

فيسبوك تويتر بلال محمد

حقق السد، بطولة دوري نجوم قطر رسمياً، بعد فوزه على نظيره الأهلي سبعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة قبل الأخيرة من الدوري.

السد افتتح أهداف اللقاء مبكراً في الدقيقة السادسة، عن طريق مهاجمه المخضرم بغداد بونجاح، من علامة الجزاء بعدما وضع الكرة على يسار المرمى.

وفي الدقيقة 22، أضاف حسين الهيدوس الهدف الثاني للسد بعد تمريرة سحرية من منتصف الملعب، وضعته في وضع انفراد مع حارس المرمى، ليسجل الكرة في المرمى بدوره معلناً عن الهدف الثاني.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، للشوط الأول أنهى المهاجم الجزائري المباراة إكلينيكياً بهدف ثالث، بعد مجهود فردي أكثر من رائع ومرواغة أكثر من لاعب، ووضع الكرة في الشباك بتسديدة أرضية في نهاية المطاف.

وبعد سبع دقائق من انطلاق الشوط الثاني، سجل أكرم عفيف الهدف الرابع للسد، بعد بينية من بونجاح ومرواغة من عفيف أنهاها بهدف رابع من فوق حارس المرمى.

وفي الدقيقة 71 قلص دي يونج الفارق للأهلي، بهدف أول جاء بعد رأسية قوية من ركلة حرة من الجانب الأيسر لملعب اللقاء.

وعزز الهيدوس، فوز السد بهدف خامس، من علامة الجزاء في الدقيقة 74 بعدما وضعها على يمين المرمى.

وقبل نهاية المباراة بـ 12 دقيقة، سجل عبد الرشيد إبراهيم الفارق للأهلي، بهدف ثان جاء بتسديدة من الجانب الأيسر لدفاعات السد.

وفي الدقيقة 82، أتم بونجاح الهاتريك بتصويبة قوية من منتصف منطقة الجزاء، بعد تمريرة من أكرم عفيف من الجانب الأيسر.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل وو يونج جونج، هدف السد السابع، بد ركلة حرة مباشرة من مشارف منطقة الجزاء، نفذها أرضية مرت من أسفل الحائط البشري وسكنت الشباك، لتعلن عن تتويج السد ببطولة الدوري.