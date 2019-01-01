رسمياً – الزمالك يواجه حرس الحدود يوم الإثنين القادم

وكان من المقرر ان يلعب الزمالك أمام حرس الحدود أو الجونة

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشف اتحاد الكرة المصري، بشكل رسمي عن منافس الزمالك في المباراة القادمة من الدوري والمقرر إقامتها يوم 3 يونيو القادم.

ومن المنتظر ان يلعب الزمالك مع حرس الحدود يوم الإثنين القادم، على ملعب المكس في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 31 من الدوري.

ويستضيف ملعب المكس في الإسكندرية، المباراة بدون حضور الجماهير.

وحدد اتحاد الكرة منافس الزمالك، عقب تعادل حرس الحدود مع بيراميدز منذ قليل في الجولة الـ 34 من الدوري، بهدف لكل فريق، بينما تعادل الزمالك أمام الإنتاج الحربي بنفس النتيجة.

الزمالك يتعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الدوري المصري 🏆 pic.twitter.com/V78RLzaHKw — جول مصر (@goaleg) May 30, 2019

ويحتاج الحدود إلى نقطة وحيدة من أجل البقاء في بطولة الدوري، بغض النظر عن نتيجة مباراة بتروجيت والمقاولون العرب في الجولة الأخيرة من الدوري.

الجدير بالذكر ان الزمالك يحتل المركز الثالث من جدول الدوري برصيد 67 نقطة بعد لعب 30 مباراة، ويحل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 70 نقطة بعد لعب 34 مباراة.