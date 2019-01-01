رسميًا - الزمالك يكمل قائمته الأفريقية بقيد رباعي الفريق

ثنائي جديد وثنائي قديم في قائمة الفارس الأبيض بالكونفدرالية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، الأربعة لاعبين الذي سيستكمل بهم قائمة الفريق الأفريقية.

ومن المقرر أن يغلق باب القيد الأفريقي غدًا الخميس، وكان يتبقى للفارس الأبيض أربعة أماكن شاغرة.

رئيس الزمالك معلنًا تضامنه مع آل الشيخ: لن نلعب أي مباراة حتى ينهي الأهلي مؤجلاته

وتم قيد الرباعي محمد حسن، ومحمد عبد السلام، وأحمد سيد "زيزو"، والمغربي خالد بوطيب، لتكتمل قائمة الزمالك بـ30 لاعبًا، حيث كان تم قيد 26 لاعبًا من قبل.

الأبيض يستعد لمواجهة جورماهيا الكيني، في الثالث من فبراير المقبل، ضمن الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

يذكر أن القرعة أوقعت الزمالك في المجموعة الرابعة بالكونفدرالية رفقة نصر حسين داي الجزائري وبيترو أتلتيكو الأنجولي وجورماهيا.