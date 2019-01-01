رسميًا - الزمالك يعيد خالد جلال مدربًا عامًا بصلاحيات فنية

هل يقصي المدرب العائد جروس من القيادة الفنية؟

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين خالد جلال؛ المدير الفني الأسبق للفريق، مدربًا عامًا في الجهاز الفني للسويسري كريستيان جروس.

قرار مجلس القلعة البيضاء جاء بعد تأهل الفريق إلى نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية على حساب حسنية أكادير بالفوز أمامه بهدف نظيف، في الإياب بالأمس، على ملعب الجيش بالسويس.

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وأوضح الزمالك أن جلال سيكون له صلاحيات فنية، حيث سيشارك جروس؛ المدير الفني، في اتخاذ القرار.

خالد جلال عائد من تجربة قصيرة في دوري الدرجة الأولى السعودي، حيث عمل مديرًا فنيًا للشعلة، لكنه اعتذر عن الاستمرار في أواخر فبراير الماضي.

يذكر أن الزمالك من المقرر أن يلاقي في نصف نهائي الكونفدرالية، الفائز من مواجهة النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، المقرر إقامتها في 22 من إبريل الجاري.