رسميًا .. الزمالك يعلن رفضه التعاقد مع أحمد الشيخ

حفاظًا على مبادئ نادي الزمالك..

أعلن نادي الزمالك، عن رفضه التعاقد مع أحمد الشيخ، جناح فريق الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالرغم من موافقة الجهاز الفني للفريق الأبيض.

الأهلي قرر الاستغناء عن خدمات أحمد الشيخ، حيث قام باستبعاده من قائمته المحلية، ليكون اللاعب حرًا ويستطيع التوقيع لفريق آخر.

عاصمة إفريقيا ونبحث عن السداسية .. ردود أفعال تتويج الأهلي بالثلاثية

المزيد من الفرق

وأشارت قناة نادي الزمالك إلى أن الزمالك رفض فكرة ضم الشيخ، بالرغم من موافقة البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأبيض، حفاظًا على قيم النادي.

الخبر أعلنه خالد الغندور مقدم البرامج على قناة الزمالك، حيث قال: "إدارة الزمالك رفضت التعاقد مع أحمد الشيخ، رغم موافقة باتشيكو، حفاظًا على مبادئ النادي".

ورفض الشيخ عرض الأهلي بإعارته لأحد الأندية التشيكية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث تمسك بالاستمرار مع الفريق الأحمر أو منحه الاستغناء الخاص به.

وبعد الاستغناء عنه، أبدى مسؤولي الزمالك رغبتهم في التعاقد مع أحمد الشيخ، حيث تم عقد اجتماعًا للجنة الكرة، وتم التواصل مع اللاعب، والوصول إلى اتفاق بين الطرفين، قبل اتخاذ قرار برفض التعاقد معه.