رسميًا | الزمالك يعلن اعتماد لائحته الجديدة - شطب هاني العتال

أزمة اللائحة استمرت خلال الأشهر الماضية، إثر رفض اعتمادها لعدم قانونيتها

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الزمالك رسميًا اليوم الإثنين، اعتماد لائحته الجديدة، التي وافقت عليها الجمعية العمومية في جلستي 30 و31 من أغسطس الماضي.

كانت لائحة القلعة البيضاء قد حاوطتها عدد من المشكلات خلال الأشهر الماضية، حيث رفض أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة، وهشام حطب؛ رئيس اللجنة الأولمبية اعتمادها، بداعي عدم قانونيتها.

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وكشف رئيس الزمالك، في الساعات الأولى من صباح اليوم، أن رئيس اللجنة الأولمبية اعتمد اللائحة، وبالفعل تم نشرها في جريدة الوقائع الرسمية، مع إلغاء كل حكم يخالف ذلك، على أن يتم العمل بها بداية من اليوم التالي لنشرها.

رئيس القلعة البيضاء أوضح كذلك بناءً على اعتماد اللائحة الجديدة، فلم يعد وجود لهاني العتال، الذي تم انتخابه كنائبًا له في الانتخابات الأخيرة، داخل مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أنه تم شطب عضويته من النادي لتزويرها.

وتوجه رئيس الزمالك بالشكر إلى أشرف صبحي وهشام حطب، مؤكدًا أنه يتم تنظيم زيارة لهما لتهنئة النادي على لائحته الجديدة.