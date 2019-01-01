رسميًا - الزمالك يطلب طاقم حكام أجنبي لمواجهة وادي دجلة

الزمالك يسعى لتحقيق الفوز على وادي دجلة بالدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تقدم نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، في خطاب رسمي طاقم حكام أجنبي من أجل مواجهته مع وادي دجلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الزمالك نظيره وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري المصري الممتاز، الخميس المقبل من أجل مواصلة مشواره نحو الدوري.

وأرسل الزمالك خطاب رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، لاستقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة مواجتهه أمام وادي دجلة.

وتسعى لجنة الحكام في الوقت الحالي لاستقدام الطاقم لإدارة مواجهة الزمالك ووادي دجلة، بعد الطلب الرسمي المقدم من مجلس إدارة الأبيض.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 60 نقطة خلف المتصدر الأهلي صاحب الـ67 نقطة وبيراميدز صاحب المركز الثاني بـ65 نقطة.

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وكان الزمالك قد نجح في التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية، بعد تخطي النجم الساحلي التونسي في نصف النهائي، حيث حقق الفوز بهدف وحيد ذهابًا وتعادل سلبيًا إيابًا.