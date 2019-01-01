رسميًا - الزمالك يرفع الإيقاف عن كهربا

واقعة البصق على الجماهير تسببت في إيقافه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن أمير مرتضى؛ المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، رفع الإيقاف عن محمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الفريق، عقب واقعة بصقه على الجمهور.

مجلس القلعة البيضاء كان قد قرر إيقاف اللاعب لأجل غير مسمى وتغريمه 300 ألف جنيه، إثر بصقه على الجمهور في نهاية مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي.

وانفعل كهربا على الجمهور في نهاية المباراة، نظرًا للهتاف ضده طوال اللقاء، وخرج اللاعب مبررًا موقفه بأنه لا يقبل سب أمه وأن من قاموا بسبه قلة مندسة. (طالع تصريحاته)

أمير قال، خلال تصريحاته لقناة "المحور": "اعتذر لجمهور الزمالك بالنيابة عن كهربا كوني مشرفًا على الفريق، اللاعب خرج عن شعوره بعدما قامت مجموعة قليلة بسبه خلال اللقاء في الوقت الذي يحتاج به للدعم".

وأضاف: "كهربا قدم اعتذاره لمجلس الإدارة عن تصرفه، لذلك قررنا رفع الإيقاف عنه مع الاكتفاء بتغريمه ماديًا، ولن نفصح عن القيمة، ليصبح جاهزًا للمشاركة في المباراة المقبلة حسب رؤية الجهاز الفني".

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يذكر أن الفارس الأبيض يلاقي بترو أتلتيكو الأنجولي اليوم الأحد، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، ولم يسافر كهربا مع الفريق إثر الإيقاف.

ويحتاج الأبيض للفوز في لقاء الليلة، حتى لا يتأزم موقفه أكثر، حيث يتذيل جدول مجموعته بنقطتين فقط من ثلاث مباريات.

وانتهى لقاء الجولة الثالثة بين الفريق بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، اقتنصه الزمالك بصعوبة في اللحظات الأخيرة.