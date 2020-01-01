رسميًا .. الزمالك يتعاقد مع أمير عادل 4 سنوات

في صفقة انتقال حر، الزمالك يضم أمير عادل.

أعلن نادي الزمالك، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن تعاقده مع الدنماركي صاحب الأصول المصرية أمير عادل "ألكسندر ياكوبسن"، لمدة 4 سنوات في صفقة انتقال حر.

أمير عادل كان لاعبًا في نادي سارسبورج النرويجي، قبل أن يرحل عن صفوف فريقه بعد انتهاء عقده، لينتقل إلى صفوف الزمالك في صفقة انتقال حر.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي الزمالك، فإن أمير عادل قام بالتوقيع على عقد يمتد إلى 4 سنوات، وذلك في ظل رغبة أيمن يونس لتدعيم صفوف الفريق، استعدادًا للموسم الجديد.

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أمير عادل أصبح الصفقة الثانية لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أن تم الإعلان عن ضم التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي التونسي السابق.

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يذكر أن أمير عادل سبق له وانضم لصفوف منتخب مصر، وشارك بقميص الفراعنة في مباراة ودية وحيدة أمام توجو كبديل، وذلك خلال شهر مارس من عام 2017.

ويسعى الزمالك للاستعداد بشكل جيد، لموسم 2020-2021 الذي سيبدأ بمواجهة المقاولون العرب، في الجولة الأولى ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.