رسمياً – الريان يعلن التعاقد مع عبد العزيز حاتم

الريان يواصل تدعيم صفوفه استعداداً للموسم الجديد

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي الريان القطري، حصوله على توقيع اللاعب الدولي عبد العزيز، حاتم لدعم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وانضم اللاعب صاحب الـ 28 عاماً، إلى الرهيب، بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات قادماً من نادي الغرافة القطري.

وكانت إدارة الريان نجحت في الحصول على توقيع، خالد مفتاح لاعب الدحيل منذ عدة أيام على سبيل الإعارة، لمدة موسماً واحداً.

ودعمت إدارة الرهيب صفوفها بالعديد من اللاعبين، استعداداً للموسم القادم، منهم فرانك كوم متوسط ميدان الترجي التونسي، والمدافع الأرجنتيني جابرييل ميركادو، لاعب إشبيلية الإسباني.

عبدالعزيز حاتم رياني لثلاثة مواسم🔴⚫️ pic.twitter.com/kxk3pSnX2f — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) July 18, 2019

ولعب حاتم الموسم المنصرم مع الغرافة 19 مباراة في الدوري القطري سجل خلالها هدفاً واحداً، وصنع هدفاً في دوري أبطال آسيا.

وعلى الصعيد الدولي، كان حاتم ضمن كتيبة العنابي التي حققت كأس آسيا مطلع العام الحالي، كما شارك في كوبا أمريكا الشهر الماضي في البرازيل.