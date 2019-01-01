رسمياً – الروماني سيبيريا يعود لقيادة الباطن

المدير الفني الروماني يقود الفريق خلفاً ليوسف الغدير

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن مجلس إدارة نادي الباطن برئاسة ناصر الهويدي، حصوله على توقيع المدير الفني الروماني سيبيريا لقيادة الفريق فيما تبقى من مباريات الدوري السعودي، خلفاً ليوسف الغدير.

وكان مجلس إدارة الفريق السماوي، أعلن في وقت سابق من اليوم فسخ تعاقد الفريق مع المدير الفني للفريق يوسف الغدير للفريق بالتراضي.

وقاد المدير الفني الروماني، الباطن الموسم الماضي في منتصف الموسم حتى نهايته قبل أن يرحل.

📌| الروماني سيبيريا مدرباً للسماوي pic.twitter.com/BlOdgZBROR — نادي الباطن السعودي (@albatinclub) February 17, 2019

ونشر النادي بياناً عبر حسابه على موقع تويتر كتب فيه: " أنهت إدارة النادي إجراءات التوقيع مع المدرب الروماني سيبيريا لقيادة الفريق لما تبقى من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".

وواصل: " وسبق للمدرب سيبيريا قيادة الفريق خلال الموسم الماضي، وتم التوقيع بمقر النادي بحضور نائب رئيس النادي الأستاذ مبارك الظفيري".

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الجدير بالذكر أن الباطن يحتل المركز الـ 13 من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 18 نقطة بعد لعب 20 جولة.