رسميًا - الرميثي يعلن انسحابه من انتخابات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

الرميثي يدعم سالمان بن إبراهيم لفترة جديدة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالإمارات، انسحابه من انتخابات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المقرر إقامتها العام الجاري.

وكان الرميثي قد أعلن ترشحه في وقت سابق للفوز بمقعد الرئاسة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل أن يتراجع ويعلن انسحابه اليوم الخميس.

وكشف الرميثي عن دعم الشيخ سالمان بن إبراهيم في الانتخابات المقبلة، وقد أصدرا بيان مشترك أنهما اتفقا على دعم الرميثي لاستمرار الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيسا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم والعمل على فوزه لفترة ولاية جديدة، بجانب استفادة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة من البرنامج الإنتخابي الطموح الذي أعلنه الرميثي في حملته الانتخابية بما يتضمنه من إطلاق مسابقات وضمان الزيادة في عائدات الاتحاد الآسيوي وتوزيعها على دول القارة.

كما تعاهد الطرفان على التعاون والتكاتف والعمل معا خلال المرحلة المقبلة لما فيه صالح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واستقلاليته وشفافيته بما يضمن تطور كرة القدم ورقيها في دول أكبر قارات العالم والتي تجمع حوالي ثلثي سكانه.

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ووجه بن إبراهيم رسالة شكر للرميثي على موقفه تجاهه في الانتخابات الآسيوية، وإعلان انسحابه داعمًا له لفترة ولاية جديدة بداية من 2019.