رسميًا .. الرجاء بطلًا للدوري المغربي بسيناريو قاتل

الرجاء ينجح في التتويج بلقب الدوري المغربي بهدف قاتل في مرمى الجيش الملكي.

توج فريق نادي الرجاء البيضاوي، بلقب الدوري المغربي، بعد الفوز على الجيش الملكي، بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 30 والأخيرة.

تقدم اللاعب جوزيف كنادو بالهدف الأول لفريق الجيش الملكي بالدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف دون رد.

وتمكن عبد الإله الحافيظي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 62 من زمن المباراة، ليعادل النتيجة، لفريقه، ليضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 90 من زمن المباراة، ليسجل هدف تتويج فريقه بلقب بطولة الدوري المغربي.

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وعلى جانب آخر، حقق فريق الوداد البيضاوي الفوز على نظيره الفتح الرباطي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت في الجولة الختامية ضمن منافسات البطولة المغربية.

تقدم للفتح اللاعب جوزيف كومبوس عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 32 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء نجح في تسجيلها في مرمى الوداد.

وتمكن جباجبو ماجبي من تسجيل هدف التعادل لفريق الوداد في الدقيقة 41، لينهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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وجاء زهير المترجي، وسجل الهدف الثاني للوداد في الدقيقة 88 من زمن المباراة، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار والحفاظ على المركز الثاني.

وبذلك يتوج الرجاء بلقب الدوري المغربي برصيد 60 نقطة، متفوقًا على الوداد صاحب المركز الثاني برصيد 59 نقطة.