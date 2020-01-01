رسميًا .. الرائد يعلن إصابة عبدالفتاح آدم بالرباط الصليبي

الرائد يعلن عن صدمة بشأن عبدالفتاح آدم

أعلن نادي الرائد السعودي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل إصابة عبدالفتاح آدم نجم الفريق المعار من نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

عبدالفتاح آدم من أبرز المهاجمين السعوديين في الدوري السعودي خلال الفترة الماضية، وأصبح عنصرًا هامًا في الفريق منذ انطلاق الموسم الحالي.

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وأصدر نادي الرائد بشكل رسمي بيانًا، يعلن فيه إصابة عبدالفتاح آدم بقطع في الرباط الصليبي بعد الإصابة الذي تعرض لها في لقاء فريقه أمام العين.

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وجاء البيان: "أكدت الفحوصات الطبية التي أجريت اليوم على موضع إصابة لاعب الرائد المعار من النصر الكابتن عبدالفتاح آدم عن وجود قطع بالرباط الصليبي بعد اصابته بلقاء العين".

وأضاف نادي الرائد خلال بيانه: "يحتاج خلالها للتدخل الجراحي حيث سيجري عملية جراحية بالقريب العاجل باذن الله، ألف سلامة لك يافتاح تعود أقوى يا بطل".

أكدت الفحوصات الطبية التي أجريت اليوم على موضع إصابة لاعب #الرائد المعار من النصر الكابتن عبدالفتاح آدم عن وجود قطع بالرباط الصليبي بعد اصابته بلقاء العين يحتاج خلالها للتدخل الجراحي حيث سيجري عملية جراحية بالقريب العاجل باذن الله



ألف سلامة لك يافتاح تعود أقوى يابطل 💔🙏🏻 pic.twitter.com/vU6xaWHWQ9 — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) December 1, 2020

وكان الرائد قد تعرض للهزيمة أمام العين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.