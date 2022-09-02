رسميًا | الدوري السعودي يُخلص الأهلي من ميكيسوني

الصفقة أعلنت رسميًا اليوم الجمعة

نجح النادي الأهلي المصري أخيرًا في التخلص من جناحه لويس ميكيسوني بانتقاله بالإعارة إلى نادي أبها السعودي.

النادي القاهري ضم الجناح الموزمبيقي الصيف الماضي بعد تألقه مع سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا، لكن مستواه لم يرتق للطموحات والآمال ولذا سعت الإدارة جاهدة للتخلص منه.

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أبها أعلن رسميًا اليوم وعبر تويتر عن تعاقده مع ميكيسوني لمدة موسم واحدة بالإعارة، ورغم إغلاق باب الانتقالات الصيفي يوم أمس في السعودية إلا أن النادي كان قد قام بحجز مكان للاعب على نظام الانتقالات الخاص بالفيفا (TMS).

Shahid

ولم يكشف النادي السعودي عن وجود بند يسمح له بشرائه للاعب نهائيًا الصيف القادم من عدمه، ولم يُوضح كذلك أي تفاصيل مالية خاصة بالصفقة.

المصادر المصرية وتحديدًا موقع في الجول أوضح أن الأهلي حصل على 300 ألف دولار نظير الإعارة.

صاحب الـ27 شارك مع الأهلي في 26 مباراة في جميع البطولات، سجل فيها 5 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.