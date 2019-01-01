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قطر - كأس النجوم

رسميًا - الدحيل يفسخ تعاقده مع نبيل معلول

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المدرب التونسي قاد فريقه لاحتلال المركز الثاني بالدوري مع نهاية الدور الأول

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الدحيل القطري؛ اليوم السبت، فسخ التعاقد رسميًا مع التونسي نبيل معلول؛ المدير الفني للفريق، بالتراضي بين الطرفين.

وتوجه مجلس إدارة النادي القطري بالشكر إلى المدرب التونسي، موضحًا أن سيتم التعاقد خلال الأيام القليلة المقبلة مع مدرب جديد.

معلول كان قد تولى المسؤولية الفنية للدحيل في بداية الموسم الجاري، خلفًا للجزائري جمال بلماضي، إلا أنه قاده لتوديع دوري أبطال آسيا النسخة الماضية من دور ربع النهائي.

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وبالدوري، خاض التونسي مع الدحيل 15 مباراة، حقق الفوز في 11 منها، وتعادل في ثلاث، وخسر لقاء وحيد، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن السد، صاحب الصدارة.

يذكر أن معلول عُين مديرًا فنيًا للدحيل بعدما تمت إقالته أيضًا من القيادة الفنية لمنتخب تونس بشكل مفاجئ، بعدما قاده للصعود لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019.

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