رسميًا | الخليج يواصل الاستضافة .. الكشف عن مكان إقامة السوبر المصري لعامي 2021 و2022

الزمالك الفريق الوحيد الذي ضمن مشارك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا اليوم الإثنين، توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع مجلس أبو ظبي، لتستضيف الإمارات مباراتي كأس السوبر المصري للموسم الماضي والحالي.

أربع مرات سابقة للإمارات مع السوبر المصري:

أرض الإمارات احتضنت البطولة المصرية لأول مرة عام 2015، وتبع هذه الاستضافة ثلاث استضافات..

في عام 2015، فاز الأهلي باللقب على حساب الزمالك بهزيمته 3-2.

وفي العام التالي، انتقم الفارس الأبيض من المارد الأحمر وانتصر في ركلات الترجيح 3-1.

وللعام الثالث على التوالي في 2017، شهدت الإمارات تتويج الأهلي بطلًا بالفوز أمام المصري البورسعيدي بهدف نظيف.

ثم عاد السوبر للإمارات من جديد في 2019،

ليفوز الزمالك به للمرة الثانية على التوالي على أرضها، إذ انتصر على الأهلي بركلات الترجيح 4-3.

الإمارات تستضيف نسختي 2021 و2022:

اجتماع موسم عُقد اليوم الإثنين، بين مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم وشركة "بريزينتيشن" مع مسؤولي مجلس أبو ظبي، شهد تعهدًا من الجانب الإماراتي بتنظيم مميز للنسختين.

من جانبه، أوضح وليد العطار؛ المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن موعد المباراتين لم يتحدد بعد، لكن آلية المشاركة تحددت..

أشار العطار إلى أن نسخة العام الماضي ستجمع بطل الدوري "الزمالك" ببطل كأس مصر في العام ذاته "لم يتحدد بعد، وبالنظام نفسه في نسخة العام الحالي، إذ سيلتقي بطل الدوري وبطل الكأس للموسم الجاري.

يذكر أن الأهلي يحتفظ بلقب أكثر الفرق تتويجًا بالسوبر بواقع 11 لقبًا، ويليه الزمالك بأربعة ألقاب.

اقرأ أيضًا..

مرتضى منصور: الزمالك خسر نهائي القرن بفعل فاعل

فيديو | تعليق مثير من الفراج على مكالمة مرتضى منصور المسربة وخماسية ميسي

منافسة بين الأهلي والاتحاد لضم طارق حامد