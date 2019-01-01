رسمياً – الجزيرة يعلن تعاقده مع المغربي مراد باتنا

باتنا ينضم إلى الجزيرة في صفقة انتقال حر

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، تعاقده مع المغربي مراد باتنا في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد إلى موسم واحد قابل للتجديد، في نهاية الموسم الحالي.

ومن المنتظر أن ينضم باتنا صاحب الـ 29 عاماً، إلى صفوف الجزيرة خلال المعسكر التحضيري للفريق المقام حالياً في مدينة اويستربيك الهولندية.

ومن جانبه قال اللاعب المغربي عقب التوقيع: " سعيد للغاية بانضمامي لنادي عريق وفريق كبير مثل الجزيرة الذي يتمتع بسمعة عالمية جيدة بعد مشاركته المميزة في كأس العالم للأندية".

وواصل: "وبسبب سعيه الدائم للمنافسة على المراكز المتقدمة والأدوار النهائية في البطولات والمسابقات كما ان الجزيرة يمتلك بنية تحتية عالمية المستوى ولديه أكاديمية هي الأفضل في المنطقة، وجميع هذه الأسباب دفعتني للموافقة على الانضمام لهذا النادي الرائع".

وقال يورجن ستريبل المدير الفني للفريق، عقب توقيع باتنا: " لدي ثقة كبيرة جدا في قدرة باتنا على تقديم مستويات جيدة مع الفريق لأنه يمتلك الإمكانيات الفردية والجماعية اللازمة لتقديم الإضافة المطلوبة في خط الهجوم وفي الوسط أيضا، ويتمتع بخبرة كبيرة في الدوري الإماراتي".

جدير بالذكر أن هذه ثالث تجارب باتنا في الإمارات، بعد لعبه لصالح فريقي الإمارات والوحدة، ومن قبلهم حسنية اغادير والفتح الرباطي في المغرب.