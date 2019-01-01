رسميًا - الجامعة التونسية تعلن إلغاء إقامة السوبر بقطر وتحدد موعدًا جديدًا

الترجي والأفريقي كانا من المفترض أن يلتقيا في 24 من فبراير الجاري بالدوحة ولكن تم تأجيل اللقاء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الأربعاء، رسميًا فسخ تعاقده مع الشركة التي كان من المقرر أن تنظم لقاء السوبر المحلي في العاصمة القطرية الدوحة.

المباراة كان من المقرر أن تجمع بين الترجي والأفريقي في 24 من الشهر الجاري بالدوحة إلا أن الاتحاد القطري لكرة القدم طلب تأجيل اللقاء، نظرًا لظروف تنظيمية وإدارية، حيث لم تنته الشركة من كافة الترتيبات في الوقت المحدد.

الترجي يؤكد مشاركته في السوبر التونسي والأفريقي دون رد

وأوضحت الجامعة التونسية أنها منحت الشركة مهلة كان أقصاها اليوم، لاستظهار تراخيص جديدة من الاتحاد القطري لإقامة المباراة بعد تأجيلها، وهو ما لم يحدث في الفترة المحددة، لذلك قررت فسخ التعاقد معها، مؤكدةً أنه سيتم مقاضاه هذه الشركة، بسبب الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالجامعة.

وحددت الجامعة شهر إبريل المقبل موعدًا للسوبر، على أن تحدد المكان والموعد بالتحديد في مدة أقصاها حتى 11 من مارس المقبل.

يذكر أن الترجي أكد مشاركته في السوبر أمس الثلاثاء، بينما لم يخبر الأفريقي الاتحاد التونسي بقراره ليتم اعتباره منسحبًا، في ظل انتهاء المدة المحددة لمخاطبة الجامعة، والتي كان أقصاها الساعة الخامسة من مساء أمس.

ويأتي رفض باب جديد على المشاركة في المباراة اعتراضًا على الحكم المكلف بإدارتها يوسف السرايري، بداعي سوابقه مع الفريق.

ومن المقرر أن تخاطب الجامعة النجم الساحلي لتعويض باب جديد في السوبر، باعتباره وصيف كأس تونس.