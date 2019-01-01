رسمياً – التعاون يوقع رسمياً مع لاعب الاتحاد والقادسية السابق

اللاعب قضى النصف الآخر من الموسم الماضي معاراً إلى صفوف العميد

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن مجلس إدارة نادي التعاون، برئاسة محمد القاسم مساء اليوم تعاقد بشكل رسمي مع اللاعب ياسين برناوي لاعب القادسية.

ومن المنتظر أن ينضم برناوي إلى صفوف التعاون، بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات بداية من الموسم الجديد.

وكتب الحساب الرسمي لنادي التعاون على تويتر: "أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد رسمياً مع لاعب نادي القادسية ياسين برناوي، والذي يلعب في مركز الظهير الأيمن، بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات".

ويشغل برناوي صاحب الـ 25 عاماً، مركز الظهير الأيمن، وقضى النصف الثاني من الموسم المنصرم معاراً إلى صفوف الاتحاد ولكن العميد لم يجدد إعارة اللاعب فعاد من جديد إلى القادسية.

ولعب برناوي الموسم الماضي، خمس مباريات مع الاتحاد في دوري أبطال آسيا دون أن يسجل أو يصنع أي أهداف، كما لعب مباراتين في الدوري دون ان يترك بصمته لجمهور العميد.

الجدير بالذكر أن التعاون يستعد، للمشاركة الموسم القادم في دوري أبطال آسيا، بعدما حقق كأس الملك الموسم المنصرم، وسيلعب السوبر السعودي أمام النصر بطل الدوري.