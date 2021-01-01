رسميًا .. التعاون يعلن رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون

كارتيرون يعود إلى القاهرة من أجل تدريب الزمالك

أعلن نادي التعاون السعودي رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بعد أن اتفقا الثنائي على فسخ التعاقد بالتراضي خلال الساعات الأخيرة عقب لقاء السكري أمس في الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

كارتيرون اقترب من تولي تدريب الزمالك رسميًا خلال الساعات المقبلة، بعد أن وصل القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى القاهرة من أجل إتمام التعاقد.

وكشف التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بناءًا على الاتفاق الذي تم بين التعاون والمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون فقد تم فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين".

وأضاف النادي: "عليه قدمت إدارة النادي الشكر والتقدير للفرنسي كارتيرون على ما قدم من عمل طوال فترة قيادته للفريق الأول متمنية له التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة موضحًة بأن التأخر في إعلان فك الأرتباط تلبية لرغبة المدرب".

وسيعود كارتيرون مرة أخرى إلى قيادة الزمالك بعد الرحيل عنهم خلال العام الماضي، وسط هجوم كبير من جماهير الأبيض قبل أيام من نهائي إفريقيا.

ومن المفترض أن يعلن الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة عن التعاقد بشكل رسمي مع كارتيرون، خلفًا للبرتغالي جايمي باتشيكو.