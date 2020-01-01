رسميًا .. التعاون يضم آري بابل واللاعب يوجه رسالة لجماهير سكري القصيم

بابل سابع أجانب التعاون في الموسم الجديد

أعلن نادي التعاون التعاقد مع الأنجولي آري بابل لاعب بريميرو دي أجوستو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كان آري بابل قريبًا للغاية من الانضمام للزمالك المصري خلال الصيف الجاري، قبل أن يتراجع الأبيض عن الصفقة في الأيام الماضية.

وكشف النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن التعاقد مع بابل لمدة موسمين قادمين مع أفضلية التجديد لموسم إضافي.

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وقال سكري القصيم في بيانه: "اتفقت إدارة النادي وبناءً على توصية المدير الفني باتريس كارتيرون مع لاعب خط الوسط الدولي الأنجولي (أري بابل) 26 عامًا لاعب نادي بريميرو دي أجوستو الأنجولي".

وأضاف البيان: "ليمثل التعاون بعقد يمتد لموسمين قادمين مع أفضلية التجديد لموسم إضافي، وسيكون التوقيع الرسمي بين الطرفين عند وصول اللاعب للسعودية".

وقال بابل في أولى كلماته بعد انضمامه لسكري القصيم: "أشكر رئيس نادي التعاون السيد محمد القاسم وأشكر جماهير نادي التعاون السعودي على ثقتهم في".

وأضاف: "أعدهم بتقديم أفضل ما لدي لتحقيق الإنجازات والبطولات ومرة أخرى أشكر محمد القاسم على الاحترافية في التعامل منذ البداية مع وكيلي حازم فتوح".

وكان بابل قد أعلن توقيعه للزمالك في لقاء تلفزيوني وهو ما أغضب مسؤولي النادي المصري ليتراجعوا عن الصفقة بشكل مفاجئ.