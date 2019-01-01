رسمياً – التعاون يحصل على توقيع عبد الله الجوعي

رحلة احتراف الجوعي لم تستمر أكثر من 7 أشهر في أوروبا قبل أن يعود للسعودية من جديد

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي التعاون، حصوله على توقيع عبد الله الجوعي، لاعب نادي مارتيميو البرتغالي، بعقد يمتد إلى ثلاثة مواسم ونصف.

وانضم اللاعب صاحب الـ 23 عاماً، إلى صفوف مارتيميو، مطلع الموسم الحالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الباطن.

وبدأ الجوعى مسيرته في الهلال، بداية من فترة الناشئين وتدرج في المراحل السنية المختلفة، قبل ان ينضم إلى صفوف الباطن.

ولم يشارك الجناح السعودي، في أي مباراة مع فريقه البرتغالي، منذ انضمامه مطلع الموسم الحالي.

وكان الجوعي، هو اللاعب السعودي الوحيد، المحترف في الدوريات الأوروبية، قبل ان يعود إلى المملكة من جديد.

الجدير بالذكر أن التعاون، يحتل المركز الخامس برصيد 29 نقطة، بعد لعب 18 مباراة وبفارق أربع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الرابع.