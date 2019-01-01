رسميًا | التعاون يُجدد عقد هيلدون حتى 2022

التعاون يُحافظ على لاعبيه المميزين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن التعاون السعودي رسميًا تجديد عقد لاعبه هيلدون راموس لمدة موسمين قادمين.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر أن محمد القاسم رئيس النادي وقع عقدًا مع هيلدون وبتواجد وكيل أعماله سيستمر بموجبه مع التعاون حتى عام 2022.

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وأضاف النادي في تغريدته أن اللاعب أعرب عن سعادته بالتجديد والبقاء مع التعاون، ووعد بتقديم المزيد من العمل مع زملائه من جل مستقبل الفريق.

وساهم هيلدون بقوة في موسم التعاون الناجح جدًا في السعودية، إذ قاده للفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين ولاحتلال المركز الرابع حاليًا في دوري المحترفين السعودي.