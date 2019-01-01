رسميًا - البريك يجدد عقده مع الهلال السعودي
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أعلن نادي الهلال السعودي اليوم الأربعاء، رسميًا تجديد عقد ظهيره الأيمن محمد البريك، لمدة ثلاث سنوات مقبلة.
البريك نشأ في صفوف الزعيم وتم تصعيده للفريق الأول في عام 2014، وخاض فترة إعارة وحيدة في الرائد موسم 2014-2015.
وكان من المقرر أن ينتهي عقد صاحب الـ26 عامًا بنهاية الموسم الجاري، وكان يحق له التوقيع خلال يناير الجاري لأي نادٍ، على أن ينضم له مجانًا بنهاية الموسم.
🖌📃 "البريك" هلاليًا لثلاثة أعوام مقبلة#انفوجرافيك_الهلال #الهلال pic.twitter.com/QOTb886QTX— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٣٠ يناير ٢٠١٩
الظهير الأيمن شارك بقميص الموج الأزرق في 106 مباراة، سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع 22 آخرين.
يذكر أن الهلال يستعد لمواجهة الفتح في الرابع من فبراير المقبل، على استاد جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ18 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
ويتصدر الزعيم جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه.
💢واقعة هنري وجارديم تتكرر من جديد! 🤦♂️— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣٠ يناير ٢٠١٩
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