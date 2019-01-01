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رسمياً – البرتغالي هيلدر كريستوفاو يخلف بيرناس في الاتفاق

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الاتفاق يتعاقد مع المدير الفني الأسبق للنصر بشكل مؤقت لنهاية الموسم
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن مجلس إدارة نادي الاتفاق السعودي، تعيين البرتغالي هيلدر كريستوفاو، لقيادة الفريق الأول في الفترة القادمة خلفاً للإسباني بيرناس.

وقرر مجلس الإدارة صباح اليوم، إقالة المدير الفني سيرخيو بيرناس بعد ساعات قليلة من الخسارة، بهدفين دون رد من الاتحاد في إطار مباريات الجولة الـ 28 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتولى المدير الفني البرتغالي، منذ فترة مهمة التدريب النصر في 2018 لفترة مؤقتة.

وقاد بيرناس الاتفاق منذ ديسمبر 2018، ليشارك معهم في 20 مباراة حقق الانتصار في ست مباريات وتعادل في مثلها وخسر في 8.

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الجدير بالذكر أن الاتفاق يحتل المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفتح صاحب المركز التاسع.

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