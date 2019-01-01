رسمياً – البرتغالي هيلدر كريستوفاو يخلف بيرناس في الاتفاق

الاتفاق يتعاقد مع المدير الفني الأسبق للنصر بشكل مؤقت لنهاية الموسم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن مجلس إدارة نادي الاتفاق السعودي، تعيين البرتغالي هيلدر كريستوفاو، لقيادة الفريق الأول في الفترة القادمة خلفاً للإسباني بيرناس.

وقرر مجلس الإدارة صباح اليوم، إقالة المدير الفني سيرخيو بيرناس بعد ساعات قليلة من الخسارة، بهدفين دون رد من الاتحاد في إطار مباريات الجولة الـ 28 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتولى المدير الفني البرتغالي، منذ فترة مهمة التدريب النصر في 2018 لفترة مؤقتة.

وقاد بيرناس الاتفاق منذ ديسمبر 2018، ليشارك معهم في 20 مباراة حقق الانتصار في ست مباريات وتعادل في مثلها وخسر في 8.

⚪️ إدارة نادي #الاتفاق تتعاقد مع المدرب البرتغالي هيلدر كريستوفاو لقيادة الفريق الأول بالنادي لنهاية الموسم.. pic.twitter.com/GXSfwvEpIz — نادي الاتفاق (@Ettifaq) April 19, 2019

الجدير بالذكر أن الاتفاق يحتل المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفتح صاحب المركز التاسع.