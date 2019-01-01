رسمياً – البجاوي مديراً فنياً للبنزرتي خلفاً للوحيشي

سوء النتائج وراء الإطاحة بالمدير الفني السابق للفريق التونسي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي البنزرتي التونسي اليوم تعاقده مع المدير الفني، شكري البجاوي خلفاً لمنتصر الوحيشي، الذي رحل عن الفريق بسبب تراجع النتائج.

رئيس النادي عبد السلام السعيداني، أعلن عن تولي البجاوي تدريب الفريق، في مؤتمر صحفي أقامه صباح اليوم، ومن المنتظر ان يبدأ المدرب الجديد مهامه من اليوم.

وقال السعيداني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "الوحيشي قام بعمل رائع مع الفريق، ولكن الظروف التي حدثت أدت إلى حدوث التغيير".

وتراجعت نتائج البنزرتي في الأسابيع الأخيرة، رغم البداية القوية للموسم وتصدره لجدول الدوري لبضعة أسابيع، وخسارة السوبر التونسي لحساب الترجي.

📍المتعة والإثارة هُنا في سوريا 🇸🇾



بـ9 لاعبين... نادي الجيش يفوز على تشرين بهدف نظيف في سباق الدوري السوري، ليتصدر الدوري بفارق نقطة وحيدة عن تشرين. 🔝 pic.twitter.com/4gd046heXh — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 25, 2019

ولم يتذوق البنرزتي طعم الفوز في الدوري في التسع مباريات الأخيرة، إلا في مناسبة واحدة، كما أن خسر خمس مباريات متتالية.

الجدير بالذكر أن الفريق يحتل المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 31 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن النجم صاحب المركز الثالث.