رسميًا | الأهلي يُواصل الدعم ويُوقع مع "خليفة العويس"

الأهلي هبط لدوري يلو لكن هذا لا يُوقف الإدارة عن ضم اللاعبين الجدد

واصل النادي الأهلي السعودي صفقاته الجديدة لدعم صفوف الفريق في الموسم القادم الذي سيخوضه في دوري الدرجة الأولى السعودي بعد هبوطه من دوري المحترفين باحتلاله المركز قبل الأخير في جدول الترتيب.

الصفقة الجديدة تتعلق بمركز حراسة المرمى، حيث نجح الأهلي أخيرًا في تعويض رحيل لاعبه محمد العويس المنتقل للهلال في يناير الماضي.

من هو بطل الصفقة الجديدة للأهلي؟

الفريق الجداوي أعلن رسميًا اليوم الثلاثاء تعاقده مع حارس المرمى رينان ريبيرو في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع سبورتينج لشبونة.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر أن صاحب الـ32 عامًا وقع على عقد يمتد لموسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

✍️/ تعاقد

⚽/ الحارس البرازيلي رينان ريبيرو أهلاوياً

🗓/ حتى عام 2023



——————

🎥 🇧🇷💚 pic.twitter.com/HvXb88gyeY — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 26, 2022

اللاعب البرازيلي يلعب خارج بلاده منذ يناير 2018، حيث ينشط في الدوري البرتغالي وقد تُوج مع سبورتينج الذي يلعب له منذ صيف 2018 بكأس البرتغال وكأس الرابطة.

الغريب أن ريبيرو لم يلعب أي مباراة مع فريقه خلال الموسمين الأخيرين، إذ كان آخر ظهور له في مباراة 12 ديسمبر 2019 في الدوري الأوروبي.

ما هي صفقات الأهلي في سوق الانتقالات صيف 2022؟

الأهلي تعاقد مع الظهير الأيسر السعودي إبراهيم الزبيدي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الطائي.

النادي نجح بعدها في التعاقد مع التونسي يوسف العبدلي مهاجم الاتحاد المنستيري الذي سبق أن لعب لنيس الفرنسي، وقد وقع معه عقدًا يمتد لموسمين مع إمكانية التجديد لثالث.

نشاط الإدارة في الميركاتو الصيفي لم يقتصر فقط على الصفقات الجديدة بل كذلك تجديد عقود نجوم الفريق، حيث جدد الأهلي عقود هيثم عسيري ومحمد المجحد وزياد الجهني لعدة سنوات قادمة.