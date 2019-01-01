رسميًا - الاتحاد يجدد عقد لويس سييرا

التشيلي نجح في مهمته بالإبقاء على العميد في دوري المحترفين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي رسميًا تجديد عقد مدربه التشيلي لويس سييرا لمدة موسم آخر، لينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل 2019-2020.

التشيلي نجح ليلة أمس السبت، في قيادة العميد للبقاء رسميًا في الدوري السعودي للمحترفين بعدما كان يصارع الهبوط.

بقاء الاتحاد جاء بعد تحقيق الفوز أمام الفتح بسداسية مقابل هدفين، ضمن الجولة قبل الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

كان سييرا قد تولى المسؤولية الفنية للنمور في منتصف الموسم الجاري وتحديدًا في فبراير الماضي.

وخلال 15 مباراة قاد بهم سييرا الاتحاد، حقق العميد الفوز في 11 منها، وتعادل مرتين، وتلقى هزيمتين.

يذكر أن الاتحاد يحتل حاليًا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة.