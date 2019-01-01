رسمياً – الاتحاد المغربي يقدم شكوى ضد حكم مباراة الزمالك وبركان

الاتحاد المغربي يشكو حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان

فيسبوك تويتر بلال محمد

قدم الاتحاد المغربي لكرة القدم، احتجاجاً رسمياً ضد الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، حكم مباراة نهائي الكونفدرالية بين الزمالك المصري، ونهضة بركان.

وخسر بركان بطولة الكونفدرالية، بركلات الترجيح، على ملعب برج العرب في مصر، بعد نهاية الوقت الأصلي لمباراتي الذهاب والإياب بهدف لكل فريق.

وضمن الخطاب الذي أرسله الاتحاد المغربي، احتجاجات على تغاضي الحكم الأثيوبي عن طرد جنش، بعد اعتدائه على الهلالي لاعب الفريق المغربي، والاكتفاء ببطاقة صفراء.

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(📸: @ZSCOfficial ) pic.twitter.com/BYNpY43ucr — جول مصر (@goaleg) May 27, 2019

وأشار الخطاب أيضاً، إلى أن الحكم لم يطرد جنش حارس الزمالك، في ركلات الترجيح وإعطائه البطاقة الصفراء الثانية، بعد تحركه من خط المرمى أثناء تنفيذ الركلات، وإعادة واحدة منها.

وكان الاتحاد المغربي، أيضاً أرسل خطاباً مماثلاً ضد الحكم المصري جهاد جريشة، حكم ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل فريق.