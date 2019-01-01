رسميًا - الاتحاد المصري يلغي بند الـ8 سنوات

الجبلاية عقدت اليوم جمعيتها العمومية وأعضائها قالوا كلمتهم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وافقت الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، رسميًا اليوم السبت، على إلغاء بند الثماني سنوات في انتخابات الجبلاية.

وكانت لوائح الاتحاد المصري تنص على عدم أحقية الأعضاء الذين انتخبوا لدورتين متتاليتين أن يترشحوا من جديد في الدورة الثالثة.

بناءً على موافقة الجمعية العمومية على البند، فبذلك يحق للثلاثي سيف زاهر وأحمد مجاهد وخالد لطيف وعصام عبد الفتاح أن يترشحوا في الدورة المقبلة للانتخابات رغم نجاحهم في الدورتين السابقتين.

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يذكر أن الجبلاية تعقد حاليًا جمعيتها العمومية في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، واكتمل نصابها بحضور 152 ناديًا، ليس من ضمنهم الأهلي والزمالك.

وغاب مسؤولو القلعة الحمراء عن اجتماع الجمعية، نظرًا لمقاطعته اجتماعات اتحاد الكرة، على خلفية أزمة حضور رئيس الزمالك لأحد الاجتماعات السابقة رغم قرار إيقافه من قبل الاتحاد الأفريقي "كاف"، بينما لم يبدي الزمالك أي أسباب حتى الآن لعدم حضور أي من مسؤوليه.