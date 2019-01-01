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قطر - كأس النجوم

رسميًا - الاتحاد القطري يستبعد الخريطيات ويعتمد تأهل الغرافة لنهائي الكأس

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خطأ إداري يحرم الخريطيات من خوض النهائي الثاني له في تاريخه

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الغرافة القطري قبول اتحاد الكرة رسميًا، للاحتجاج الذي تقدم به ضد نادي الخريطيات، ليتأهل الغرافة إلى نهائي كأس نجوم قطر.

الفريقان كانا قد تواجها أول أمس السبت، في قبل نهائي الكأس، في المباراة التي انتهت بفوز الخريطيات برباعية مقابل هدف وحيد، ليخطف بطاقة التأهل.

وعقب المباراة، تقدم الغرافة باحتجاج رسمي لاتحاد الكرة ضد منافسه، بعدما أشرك ستة لاعبين مقيمين في المباراة، وهو ما يخالف لوائح الكأس.

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وتنص لوائح كأس قطر على السماح لكل فريق بالدفع بخمسة لاعبين فقط من المقيمين في المباريات.

الاتحاد القطري قرر اليوم الإثنين، قبول احتجاج الغرافة، ليتم استبعاد الخريطيات من النهائي، الذي تأهل له للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2012.

ومن المقرر أن يلاقي الغرافة في النهائي، الدحيل، الذي أقصى قطر من البطولة، بالتغلب عليه برباعية نظيفة.

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