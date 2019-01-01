رسميًا - الاتحاد العربي يعلن قراره النهائي في شكوى الوداد ضد الرجاء

وداد الأمة احتجاجه رُفض من قبل وقدم بعد ذلك استئنافًا

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الأحد، بشكل رسمي رفض استئناف الوداد المغربي ضد مشاركة الكونغولي بين مالانجو نجيتا؛ لاعب الرجاء المغربي، خلال مواجهة الفريقين بدور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

الفريقان تقابلا في الثاني من نوفمبر الجاري على ملعب مركب محمد الخامس، وتعادلا 1-1، في لقاء الذهاب.

وعقب نهاية المباراة، قدم وداد الأمة احتجاجًا على مشاركة اللاعب، بداعي أن الأخضر قام بقيده عقب غلق باب القيد في القوائم العربية في 15 من أكتوبر الماضي.

قبل مواجهة كأس محمد السادس - التشكيل التاريخي بين نجوم الوداد والرجاء

الاتحاد العربي قرر قبول الشكوى شكلًا ورفضها موضوعًا، معلنًا رفض الاحتجاج نهائيًا في قرار غير قابل للطعن.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد العربي قد رفضت من قبل احتجاج الوداد على مشاركة مالانجو إلا أن الأحمر تقدم باستئناف على القرار، ليتم رفضه هو الآخر.

يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين من المقرر أن يقام في 23 من نوفمبر الجاري على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.