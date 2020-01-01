رسميًا .. الاتحاد السعودي يطلق حملته لاستضافة بطولة آسيا 2027 ويكشف عن شعارها

هل تنجح السعودية في استضافة بطولة كأس الأمم الآسيوية 2027؟

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن انطلاق حملته من أجل استضافة بطولة كأس الأمم الآسيوية في عام 2027.

يتنافس على استضافة البطولة 5 دول ولكن السعودية تسعى للحصول على حق الضيافة للمرة الأولى في تاريخها حيث تحضر لحملة الاستضافة جيدًا.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن انطلاق الحملة والشعار الخاص بحملته.

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وقال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: "في الوقت الذي تشهد فيه المملكة إطلاق الخطط التطويرية التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، نرغب في تكريس شغفنا الكبير برياضة كرة القدم ودفعه قدمًا ليكون حافزًا لاستمرار النهوض بهذه الرياضة في شتى أرجاء آسيا، وتتمحور رؤيتنا التي كشفنا عنها ضمن ملف الترشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، حول خطة تنظيم متكاملة تتجاوز مجرد إقامة بطولة لكرة القدم، إذ نسعى للاستفادة من الزخم والمتابعة الكبيرة لهذه الرياضة في آسيا، لتوفير تجربة جديدة قوامها تبادل الأفكار البناءة مع الاتحادات الآسيوية للتوسع بإمكانات كرة القدم الآسيوية بالعموم، ونتطلع قدمًا لمشاركة الأفكار ذات الصلة بهذا الجانب مع جميع أعضاء أسرة كرة القدم الآسيوية خلال الأشهر المقبلة".

وتجد السعودية كلًا من الهند وأوزباكستان وإيران وقطر، منافسين لها على استضافة البطولة التي ستقام في عام 2027.

توج المنتخب السعودي بالبطولة في 3 مناسبات وهم أعوام 1984 و1988 و1996، ويرغب المسؤولين بها استضافة البطولة على أرضهم من أجل السعي للحصول على اللقب الرابع.