رسميًا.. الاتحاد السعودي يحسم موقفه من الـ5 تبديلات وحكام الفيديو

الاتحاد السعودي يستعد لعودة المنافسات

تحدث ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قرار عودة الدوري السعودي للمحترفين خلال الأيام المقبلة بعد توقف بسبب فيروس كورونا.

الاتحاد السعودي أوقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا في الفترة الأخيرة في جميع أنحاء العالم مؤخرًا وسط عدم الوصول إلى علاج له أو لقاح.

وقال المسحل في تصريحات لقناة "العربية": "قرار عودة الدوري السعودي جاء بعد دراسة دقيقة من لجنة عليا خلال الفترة الماضية".

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وأضاف: "الاجتماع سيشهد وضع أكثر من سيناريو يرسم عودة البطولات في السعودية مرة أخرى، وسيشمل أيضًا مناقشة تواجد حكام الفيديو".

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وتابع المسحل: "لم نتطرق بشكل أو آخر لإلغاء تقنية حكم الفيديو، وبالنسبة لقرار الـ5 تبديلات سنبطقه عند عودة البطولات".

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد حدد بشكل مبدئي، شهر أغسطس المقبل عودة البطولات في المملكة العربية السعودية.