رسميًا.. الاتحاد الدولي يُجرب "تبديل الارتجاج" في كأس العالم للأندية

تجربة مهمة..

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيانًا رسميًا أعلن خلاله اعتماد التبديل الإضافي في حوادث ارتجاج المخ خلال بطولة كأس العالم للأندية المقبلة على سبيل التجربة.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم للأندية في قطر بمطلع شهر فبراير المقبل، ولطالما كانت البطولة مكانًا لتجربة الأفكار التحكيمية الجديدة، ولعل أبرزها تقنية الفيديو التي صارت جزءًا أساسيًا من كرة القدم بعد ذلك.

الآونة الأخيرة شهدت الكثير من الأحاديث حول ضرورة وجود تبديل طارئ حال إصابة أي لاعب بارتجاج في المخ، عوضًا عن عودة اللاعب للملعب مثلًا خوفًا على حياته وسلامته بالمستقبل.

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ومع ظهور هذه الدعاوي، أقر الاتحاد الدولي بأهميتها خصوصًا بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها راؤول خيمينيز مؤخرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقه وولفرهامبتون.

بيان الفيفا شمل "تماشيًا مع التعميم الصادر من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، سيطبق الفيفا بروتوكولًا يُسمح فيه لكل فريق باستخدام بديل ارتجاج واحد كحد أقصى في المباراة، يمكن إجراء هذا الاستبدال بغض النظر عن عدد البدائل المستخدمة بالفعل".

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كما أكد الفيفا في بيانه على استمرار خيار التبديلات الخمس بالصورة التقليدية التي تواجدت عليها منذ أزمة كورونا، بحيث يحق لكل نادٍ إجراء تبديلاته فقط خلال ثلاث فترات من التوقف، لا يحتسب منها فترة ما بين الشوطين.

أخيرًا، أعلن البيان أيضًا عن تحديد يوم 19 يناير لإجراء قرعة البطولة والكشف عن بقية المباريات.

الجدير بالذكر أنه وحتى الآن لم يكتمل عقد الفرق المتأهلة للمونديال، إذ يتبقى تحديد بطلي كوبا ليبارتادوريس ودوري أبطال الكونككاف، والذي سيحدث خلال شهر يناير الحالي.

كما تجدر الإشارة إلى أن البطولة ستشهد مشاهدة عربية، إذ يشارك الدحيل باعتباره بطلًا لقطر، ومعه الأهلي باعتباره بطلًا لإفريقيا، جنبًا إلى جنب مع أولسان الكوري وأوكلاند سيتي، وبالطبع بطل أوروبا بايرن ميونخ.