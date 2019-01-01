رسميًا - الاتحاد الجزائري يوقف رئيسي شبيبة القبائل وأولمبي المدية

لقاء الفريقين شهد خروجًا عن النص من جانب الثنائي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الأربعاء، إصدار عقوبات ضد شريف ملال؛ رئيس نادي شبيبة القبائل، ومحفوظ بوقلقال؛ رئيس نادي أولمبي المدية.

الفريقان كانا قد تواجها في 17 من مارس الجاري، ضمن الجولة الـ24 من دوري المحترفين الجزائري، وانتهى بفوز المدية بهدف وحيد.

وأوقف الاتحاد الجزائري الثنائي لمدة ثلاثة أشهر مع تغريم كل منهما 200 ألف دينار، إثر ما بدر منهما خلال المباراة.

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عقوبة ملال جاء إثر اعتدائه على طاقم التحكيم الذي أدار اللقاء عقب نهايته، بينما عوقب محفوظ لنزوله أرض الملعب رغم معاقبته من رابطة المحترفين.

يذكر أن شبيبة القبائل يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 40 نقطة بفارق خمس نقاط عن الصدارة، بينما يأتي أولمبي المدية في المركز الـ13 برصيد 25 نقطة.