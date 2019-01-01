رسميًا - الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يعلن عقوبة كريستيانو رونالدو

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن بشكل رسمي عن عقاب كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس بغرامة مالية قيمتها 20 ألف يورو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن عقاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس بغرامة مالية قيمتها 20 ألف يورو على احتفاله ضد أتلتيكو مدريد.

جاء هذا في بيان رسمي أصدرته لجنة العقوبات في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس عقب مناقشة الواقعة التي احتفل فيها رونالدو أمام جماهير الروخي بلانكوس.

وكان رونالدو قد سجل ثلاثة أهداف في لقاء العودة بدور الـ 16 أمام فريق أتلتيكو مدريد على ملعب الفريق في مدينة تورينو الإيطالية وصعد بهم لدور الـ 8.

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وكتب الاتحاد الأوروبي في البيان: "لجنة الأخلاقيات والعقوبات في الاتحاد الأوروبي قررت تغريم لاعب يوفنتوس كريستيانو رونالدو 20 ألف يورو على تصرفه في مواجهة أتلتيكو مدريد".

وتعرض يوفنتوس في لقاء الذهاب لهزيمة بهدفين مقابل لا شيء ليحتفل دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد بنفس الشكل وتعرض أيضًا لعقوبة مماثلة.

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جدير بالذكر أن يوفنتوس سيواجه نظيره أياكس في دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا، على أن يلتقي الفائز منهما بالفائز من مانشستر سيتي وبورتو في نصف النهائي.