رسميًا.. الاتحاد الإنجليزي يتهم رونالدو بسوء السلوك ومانشستر يدافع عن نجمه

واقعة فات عليها أكثر من 5 أشهر!

بات الأمر أكثر رسمية، حيث اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رسميًا البرتغالي كريستيانو رونالدو بسوء السلوك في واقعة مشجع إيفرتون الذي أخذ منه الدون الهاتف وقام بتحطيمه.

بيان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وصف سلوك رونالدو بالعنيف وغير اللائق، عقب التعرض للهزيمة في ملعب جوديسون بارك من إيفرتون في أبريل الماضي.

ماذا حدث من كريستيانو رونالدو بعد واقعة إيفرتون؟

آنذاك حضر رونالدو طواعية مقابلة مع الشرطة، وأصدر اعتذارًا على وسائل التواصل الاجتماعي عن "رد فعله الثائر" ، داعيًا المشجع الشاب المعني لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد، الأمر الذي لم تتم الموافقة عليه.

واعتبرت الشرطة أن الأمر قد انتهى لكن اتحاد كرة القدم الإنجليزي فتح تحقيقًا أيضًا وأصدر في بيانه البنود التي خالفها رونالدو بتهمته والتي تندرج تحت بند سوء السلوك.

مانشستر يونايتد يدعم أسطورته

من جانبه، أعلن نادي مانشستر يونايتد دعمه للنجم البرتغالي فيما يتعلق بهذه التهمة الذي فات على ملابساتها أكثر من 5 أشهر كاملة.

وأوضح مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي أن "النادي تابع بيان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فيما يتعلق بكريستيانو رونالدو"، مضيفًا: "سندعم اللاعب في رد هذه التهمة".