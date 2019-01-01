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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

رسميًا.. الاتحاد الإسباني لكرة القدم يلغي يوم الإثنين بالنسبة لليجا

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منافسات الدوري الإسباني تقتصر على السبت والأحد فقط بداية من الموسم المقبل

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أعلن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم إن منافسات الدوري الإسباني لن تلعب في أيام الإثنين بداية من الموسم المقبل.

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وكان روبياليس قد تولى رئاسة الاتحاد الإسباني قبل انطلاق منافسات كأس العالم الأخيرة في روسيا بفترة ليست بالطويلة.

وقرر روبياليس بعد مناقشة أعضاء الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن مباريات الدوري الإسباني ستلعب كلها أيام السبت والأحد بداية من الموسم المقبل.

وكانت مباريات متبقية من منافسات الجولة تقام يوم الإثنين مثل ما هو متعارف عليه بالنسبة لقوانين رابطة الليجا الإسبانية والاتحاد الإسباني.

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إلا أن روبياليس قرر أن السبت والأحد فقط سيكونا هما اليومين المخصصين لإجراء منافسات الدوري الإسباني بداية من الموسم المقبل.  

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