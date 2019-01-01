رسميًا | الاتحاد الأوروبي يكشف عقوبة سيميوني على احتفاله أمام يوفنتوس

ما هي العقوبة الموقعة على سيميوني بعد احتفاله ضد يوفنتوس؟

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن العقوبة الموقعة على دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، بعد احتفاله أمام يوفنتوس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

سيميوني احتفل بطريقة فيها إشارة بذيئة وهو ما تسبب في فتح التحقيق لأجل معاقبته.

وقرر الاتحاد الأوروبي معاقبة المدرب الأرجنتيني بغرامة مالية قدرها 20 ألف يورو دون التعرض للإيقاف مما يعني تواجده مع بعثة الروخي بلانكوس في تورينو.

▪️ راشفورد؟

◀️ هو لا يعرف الخوف .. ماركوس لاعب عظيم

أن يكون في هذا العمر وتتقدم لتسديد هذه الكرة الحاسمة في هذا التوقيت القاتل .. فهو بالتأكيد لاعب عظيم 👏



سولشاير يسرد في إيجابيات لاعبه الشاب 🗣️ pic.twitter.com/rxI22KmFpX — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 7, 2019

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ حكم المباراة لم يكتب أي شيء يدين سيميوني في تقرير المباراة ولكن مقاطع الفيديو التي انتشرت بعد ذلك أظهرت طريقة الاحتفال.

كما لم يوقع الاتحاد الأوروبي أي عقوبة على كريستيانو رونالدو بعد إشارته بالرقم 5 لجماهير أتلتيكو مدريد.

جدير بالذكر أنّ البيانكونيري خسر أمام الروخي بلانكوس بهدفين نظيفين وتُقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في "يوفنتوس آرينا".