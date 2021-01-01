رسميًا .. الاتحاد الأوروبي يعلن الدول المستعدة لاستقبال الجماهير في يورو 2020

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن عن ثمانية دول مستعدة لاستقبال الجماهير خلال بطولة يورو 2020.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن ثمانية دول مستعدة لاستقبال الجماهير خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره الاتحاد الأوروبي قبل قليل، وأكد من خلاله أن تلك الدول حددت عدد من المعايير حددت من خلالها عدد الحضور في ملعب.

وكتب الاتحاد الأوروبي في بيانه: "حاليًا هناك ثمانية دول حددت سعة الملاعب والجماهير التي ستحضر، بناءً على عدة عوامل منها حالة تفشي فيروس كورونا وأعداد التطعيمات التي منحتها".

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وأضاف: "الاتحاد الأوروبي يعمل بشكل مستمر مع منظمة الصحة العالمية من أجل تنظيم البطولة، وتقليل المخاطر الخاصة بفيروس كورونا خلالها".

وأوضح البيان أن تلك المدن قد حددت عدد المشاهدين بين الـ 25% والـ 100% من أصل سعة الملاعب، وهناك أربعة مدن أخرى لم تحدد موقفها بعد هي ميونخ وروما وبيلباو ودبلن.

وقررت مدن أمستردام وبوخارست وكوبنهاجن وجلاسكو أن تسمح بحضور جماهيري بين الـ 25 والـ 33% من سعة الملاعب، مع إمكانية زيادة تلك النسبة في أول ثلاثة مدن.

كما قررت باكو أن يكون الحضور الجماهيري بنسبة 50% من سعة الملاعب، ومثلها فعلت سانت بيترسبيرج لكن الأخيرة تركت الباب مفتوحًا لزيادة النسبة، كما فعلت لندن التي أكدت أن الحضور سيكون على الأقل بقدرة 25% من سعة الملاعب.

جدير بالذكر أن البطولة ستقام في الفترة بين الـ 11 يونيو القادم وحتى الـ 11 من يوليو على 12 ملعبًا في 12 مدينة أوروبية.