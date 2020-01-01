رسميًا .. الاتحاد الأوروبي يعلن إيقاف مورينيو وتغريم توتنهام

إيقاف مورينيو وتغريم توتنهام وعقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إيقاف المدير الفني البرتغالي ومدرب نادي توتنهام لمباراة واحدة على مستوى منافسات الدوري الأوروبي.

جاء ذلك إلى جانب قرار بتغريم النادي الإنجليزي مبلغًا ماليًا قدره 25 ألف يورو، وذلك بسبب تأخر بدء المباراة الأخيرة للسبيرز أمام أنتويرب في اليوروباليج.

وأوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن المدير الفني البرتغالي كان هو السبب في تأخر موعد ركلة البداية الخاصة بمباراة توتنهام وأنتويرب ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

المزيد من الفرق

جاء ذلك إضافة إلى غرامة مالية بسيطة أخرى على النادي تقدر بـ 3000 يورو بسبب كبر حجم شعار الشركة الراعية للنادي على قميص الفريق في منافسة أوروبية.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وانتهت هذه المباراة بخسارة توتنهام أمام مضيفه أنتويرب بهدف مقابل لا شيء في مباراة أثارت الكثير من الجدل سواء بنتيجتها أو بالأحداث التي صاحبتها.

ويحتل توتنهام صدارة المجموعة بالتساوي مع أنتويرب برصيد 6 نقاط نجح الفريقان في تحقيقهم من 3 مباريات ولكن فارق الأهداف لصالح النادي الإنجليزي.

فرح شقيق صلاح وحفلات جنسية وتهمة اغتصاب.. جرائم اللاعبين في زمن كورونا

يذكر أن جوزيه مورينيو اعتاد إثارة الجدل في كل فريق يقوم بالإشراف على تدريبه، ومثل هذه الأشياء تعد طبيعية بالنسبة للسبيشيال وان.