رسميًا .. مصير الأبطال واللعب النظيف ضمن حزمة قرارات جديدة لليويفا

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يصدر حزمة من القرارات الجديدة بسبب جائحة فيروس كورونا التي تهاجم العالم.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن حزمة جديدة من القرارات التي تبعت اجتماعه اليوم لبحث مصير كرة القدم في نطاق اختصاصه داخل القارة العجوز.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره الاتحاد، وأكد من خلالها على تأجيل كل المباريات الدولية التي كانت من المقرر اقامتها في شهر يونيو القادم.

وجاءت حيثيات قرارات الاتحاد الدولي كالتالي:

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تأجيل كل المباريات الدولية داخل نطاق الاتحاد الأوروبي سواء للسيدات أو الرجل لأجل غير مسمى، بما فيها تصفيات بطولة يورو 2021 للسيدات.

كل البطولات المؤجلة بالفعل تبقى مؤجلة لحين إشعار آخر.

إلغاء بطولة أوروبا تحت الـ 17 والتي كان من المقرر لها أن تقام في مايو من هذا العام.

إلغاء بطولة أوروبا للسيدات تحت الـ 19 والتي كانت من المقرر أن تقام في شهر يوليو القادم.

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تأجيل بطولة أوروبا للسيدات تحت الـ 17 والتي كانت من المقرر إقامتها في شهر يوليو - عدم إلغاء البطولة جاء لكونها مؤهلة لكأس العالم للشابات.

تأجيل بطولة أوروبا تحت الـ 19 للرجال والتي كانت من المقرر إقامتها في شهر يوليو - عدم إلغاء البطولة جاء لكونها مؤهلة لكأس العالم للشباب.

كل المواعيد النهائية الخاصة ببطولات الأندية الأوروبية لا تزال مفتوحة ومؤجلة لأجل غير مسمى، وسيتم تحديد مواعيد جديدة للتواريخ النهائية لتسجيل اللاعبين.

تأجيل إجراءات لجان اللعب المالي النظيف وتراخيص الأندية بما يتماشى مع الأزمة الحالية.

وكان الاجتماع الأوروبي لكرة القدم قد عقد اليوم الأربعاء اجتماعه الإلكتروني الثاني منذ تفشي فيروس كورونا في القارة العجوز وخرج منه بتلك القرارات.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كان قد أعلن قبل أيام عن تأجيل بطولة يورو 2020 لصيف العام المقبل لصعوبة إقامتها في الظروف الحالية لأوروبا.