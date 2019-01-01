رسميًا - الاتحاد الأوروبي يحرم مونتينجرو من الجماهير عقب العنصرية ضد نجوم إنجلترا

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن بشكل رسمي عن عقاب مونتنجرو بالحرمان من الجماهير عقب الهتافات العنصرية ضد نجوم إنجلترا بمارس الماضي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن حرمان منتخب مونتينجرو من جماهيره بسبب الهتافات العنصرية التي خرجت منهم في مارس الماضي ضد منتخب إنجلترا.

جاء هذا في بيان رسمي نشره الاتحاد الأوروبية لكرة القدم، وشدد من خلاله على نبذ مثل تلك التصرفات ورفضه التام له في ملاعب كرة القدم وخارجها.

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وكان كل من داي روز نجم توتنهام وكالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي قد تعرضا لهتافات عنصرية في المباراة التي أقيمت بالـ25 من شهر مارس الماضي.

وأعرب رحيم سترلينج بعد تلك المباراة عن انزعاجه الكبير من تصرفات جماهير الفريق صاحب الأرض، وطالب بعقوبات أكثر فاعلية مثل خصم النقاط.

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وكان المنتخب الإنجليزي قد حقق الفوز بخمسة أهداف لهدف في تلك المباراة التي أقيمت بالمجموعة الأولى من تصفيات أمم أوروبا.

جدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي يحتل صدارة ترتيب مجموعته بانتصارين وفي رصيده ست نقاط وأقرب منافسيه منتخب بلغاريا يمتلك نقطتين فقط.