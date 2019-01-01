النتائج المباشرة
تصفيات كأس أوروبا

رسميًا - الاتحاد الأوروبي يحرم مونتينجرو من الجماهير عقب العنصرية ضد نجوم إنجلترا

آخر تحديث
Getty Images
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن بشكل رسمي عن عقاب مونتنجرو بالحرمان من الجماهير عقب الهتافات العنصرية ضد نجوم إنجلترا بمارس الماضي.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن حرمان منتخب مونتينجرو من جماهيره بسبب الهتافات العنصرية التي خرجت منهم في مارس الماضي ضد منتخب إنجلترا.

جاء هذا في بيان رسمي نشره الاتحاد الأوروبية لكرة القدم، وشدد من خلاله على نبذ مثل تلك التصرفات ورفضه التام له في ملاعب كرة القدم وخارجها.

وكان كل من داي روز نجم توتنهام وكالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي قد تعرضا لهتافات عنصرية في المباراة التي أقيمت بالـ25 من شهر مارس الماضي.

وأعرب رحيم سترلينج بعد تلك المباراة عن انزعاجه الكبير من تصرفات جماهير الفريق صاحب الأرض، وطالب بعقوبات أكثر فاعلية مثل خصم النقاط.

اختيارات المحررين

ليوناردو: مباراة ميلان ولاتسيو كان يجب إيقافها بسبب العنصرية

وكان المنتخب الإنجليزي قد حقق الفوز بخمسة أهداف لهدف في تلك المباراة التي أقيمت بالمجموعة الأولى من تصفيات أمم أوروبا.

جدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي يحتل صدارة ترتيب مجموعته بانتصارين وفي رصيده ست نقاط وأقرب منافسيه منتخب بلغاريا يمتلك نقطتين فقط.

 

إغلاق