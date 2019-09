رسميًا | الاتحاد الأوروبي يحدد ملاعب نهائي دوري أبطال أوروبا في 3 سنوات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مكان خوض نهائي دوري أبطال أوروبا لأعوام 2021 و2022 و2023.

نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا سوف تُقام في مدينة إسطنبول التركية.

وقال الاتحاد في بيان رسمي إنّ ملعب سان بطرسبورج الخاص بنادي زينت الروسي سوف ينظم نهائي موسم 2020-2021 بينما في النسخة التالية سوف تعود البطولة إلى بايرن ميونخ وينظم ملعب "أليانز أرينا" نهائي 2022.

وسوف يتم تنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا في 2022-2023 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

أما نهائي الدوري الأوروبي في 2021 فسوف يُنظم في ملعب إشبيلية، رامون سانشيز بزخوان، كما ستبدأ البطولة الثالثة الأوروبية والمسماة "يوربا كونفرانس ليج" في 2021 على أنّ تلعب مبارياتهما يوم الخميس في السابعة إلا الربع والتاسعة مساءً بتوقيت وسط أوروبا.

كما أكد الاتحاد أيضًا زيادة عدد المباريات التي تُقام في توقيت مبكر يومي الثلاثاء والأربعاء من بطولة دوري أبطال أوروبا.

