رسميًا.. الاتحاد الألماني يؤجل مباراة بايرن ميونخ في كأس ألمانيا
أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، بشكل رسمي، تأجيل مباراة بايرن ميونيخ أمام نظيره بريمر، ضمن منافسات مسابقة كأس ألمانيا.
وفي وقت سابق كشفت إدارة فريق بريمر، الذي ينافس في الدرجة الخامسة عن تعرض أحد لاعبيه للإصابة بفيروس كورونا المستجد وخضوعه للحجر الصحي.
وكان من المقرر أن يجتمع الفريقين، ضمن منافسات الدور الأول من كأس ألمانيا، مساء الجمعة المقبلة.
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وأصدر الاتحاد الألماني بيانًا رسميًا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أكد من خلاله تأجيل المباراة التي تجمع بين الفريقين.
وأكد أنه تم تأجيل المباراة، بسبب إجراءات الحجر الصحي التي أمرت بها السلطات للنادي المضيف ”بريمر”.
وتابع البيان أن الاتحاد الألماني سوف يقرر إعادة جدولة المباراة بالتنسيق مع كلا الناديين في أقرب وقت ممكن.
والجدير بالذكر أن نادي بوروسيا دورتموند، كان بطلًا النسخة الأخيرة من كأس ألمانيا لموسم 2020/21.
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