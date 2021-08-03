رسميًا.. الاتحاد الألماني يؤجل مباراة بايرن ميونخ في كأس ألمانيا

كورونا يعطل خطط الاتحاد الألماني لكرة القدم هذا العام

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، بشكل رسمي، تأجيل مباراة بايرن ميونيخ أمام نظيره بريمر، ضمن منافسات مسابقة كأس ألمانيا.

وفي وقت سابق كشفت إدارة فريق بريمر، الذي ينافس في الدرجة الخامسة عن تعرض أحد لاعبيه للإصابة بفيروس كورونا المستجد وخضوعه للحجر الصحي.

وكان من المقرر أن يجتمع الفريقين، ضمن منافسات الدور الأول من كأس ألمانيا، مساء الجمعة المقبلة.

وأصدر الاتحاد الألماني بيانًا رسميًا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أكد من خلاله تأجيل المباراة التي تجمع بين الفريقين.

⚠️ Friday's first-round #DFBPokal tie between @BremerSV and @FCBayernEN has been postponed due to quarantine measures ordered by the authorities for the host club. A new date will be confirmed in due course. pic.twitter.com/JElaYFEt4j — The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) August 3, 2021

وأكد أنه تم تأجيل المباراة، بسبب إجراءات الحجر الصحي التي أمرت بها السلطات للنادي المضيف ”بريمر”.

وتابع البيان أن الاتحاد الألماني سوف يقرر إعادة جدولة المباراة بالتنسيق مع كلا الناديين في أقرب وقت ممكن.

والجدير بالذكر أن نادي بوروسيا دورتموند، كان بطلًا النسخة الأخيرة من كأس ألمانيا لموسم 2020/21.

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