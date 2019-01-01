رسميًا - الاتحاد الأفريقي يرفع العقوبة عن القسنطيني الجزائري قبل لقاء الترجي

السنافر يستضيفون باب سويقة على ملعب الشهيد حملاوي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا اليوم الأربعاء، قبول الطعن المقدم من نادي الرياضي القسنطيني الجزائري، بشأن العقوبة الواقعة عليه بحرمانه من جماهيره.

كاف كان قد قرر حرمان الفريق الجزائري من جماهيره، لمباراة واحدة أمام الترجي التونسي، إثر أعمال الشغب واستخدام الألعاب النارية التي وردت منهم، خلال مواجهة الإسماعيلي، بالجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وقبل الاتحاد الأفريقي الطعن المقدم من القسنطيني، ليتأكد رسميًا حضور الجمهور الجزائري للقاء فريقهم المقبل أمام باب سويقة، والمقرر إقامته في السادس من إبريل الجاري.

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المباراة من المنتظر أن تقام على ملعب الشهيد حملاوي، ضمن ذهاب دور ربع نهائي البطولة الأفريقية.

يذكر أن القسنطيني تأهل إلى ربع النهائي كثان المجموعة الثالثة برصيد عشر نقاط، خلف مازيمبي الكونغولي المتصدر بـ11، بينما تصدر الترجي المجموعة الثانية بـ14 نقطة.